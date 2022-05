Município de Lagoa apresenta projeto do Espaço Gamboa à população

O Município de Lagoa apresentou, publicamente, na passada sexta-feira, no Centro Cultural Convento de S. José, o projeto de instalação do futuro Espaço Gamboa, perante um planteia composta por familiares, amigos, colegas de profissão, admiradores da sua arte, entidades oficiais e populares, que fizeram questão de marcar presença neste ato simbólico, mas muito importante para a concretização desta obra.

Decorreu na passada sexta-feira, a apresentação dos projetos finais de arquitetura e museografia do Espaço Gamboa, numa sessão de apresentação das linhas orientadoras do projeto, onde o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, salientou a importância do momento para o concelho de Lagoa. Referiu o edil que a criação do Espaço Gamboa é a concretização de um sonho, não só do saudoso Mestre Gamboa e daqueles que lhe foram próximos, mas de todas e todos os lagoenses.

Esta foi a melhor forma que o Município de Lagoa encontrou para assinalar a data de nascimento do pintor Lagoense, que completaria 97 anos, no passado dia 24 de maio, e assim, simultaneamente, homenageá-lo, relembrando a sua vida e obra.

O Espaço Gamboa, equipamento museológico dedicado à vida e obra do artista lagoense Manuel Gamboa, será instalado no antigo recolhimento pio carmelita, o Convento de S. José, que, nesta data, cumpre 29 anos desde a sua conversão num dos principais polos de cultura da cidade e do concelho de Lagoa. Este projeto dotará o edifício de uma valência expositiva e interativa que permitirá reformular dinâmicas vigentes ao longo de três décadas e implementar ações educativas em torno da obra de Gamboa, em particular, e das artes plásticas em geral.

O futuro Espaço Gamboa, tem como grande objetivo homenagear o lagoense Manuel do Rosário Gamboa das Neves, enquanto referência nacional das artes plásticas na segunda metade do século XX. Homem reconhecido, pela sua arte e irreverencia, além-fronteiras, em especial na Alemanha, onde esteve erradicado, que deverá ser reconhecido por todos os Lagoenses como embaixador de Lagoa por esse mundo fora,

“Gamboa foi um Lagoense que, ao longo da sua vida, orgulhosamente, carregou consigo o nome de Lagoa. Agora e daqui em diante, cabe-nos a todos nós, Lagoenses, perpetuarmos a sua vida e obra, junto das gerações vindouras”, afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa