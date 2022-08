Município de Lagoa lança nova e ambiciosa campanha Welcome to Lagoa

No momento em que o turismo se encontra em plena retoma, com níveis de ocupação nos meses de verão que já superam os registados no período anterior à pandemia, o município de Lagoa inicia uma nova e ambiciosa campanha promocional, Welcome to Lagoa.

O objetivo primeiro desta campanha, que estará presente na imprensa e em vários formatos digitais e redes sociais até ao final do mês de outubro, é reforçar a imagem de Lagoa como um destino atraente todo o ano. Pretende-se dar a conhecer uma oferta turística que se tem especializado de forma notável, com produtos crescentemente diversificados e segmentados, e que respondem às novas exigências e tendências do mercado depois dos anos da pandemia.

Lagoa, nomeada em 2021 como um dos destinos mais seguros da Europa, tem condições únicas de oferta turística ao longo de todo o ano, e não apenas na tradicional época alta, como alguns dos melhores campos de golfe do país, uma oferta turística de qualidade na área da gastronomia, com destaque para o enoturismo, e quilómetros infindáveis de percursos pedestres.

A apresentação desta campanha, focada no mercado interno mas com ações nos principais mercados emissores (Espanha, França, Alemanha e Reino Unido), foi efetuada pelo presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, no passado sábado, dia 20, na FATACIL, o palco por excelência para a divulgação do melhor que se faz e produz em Lagoa e no Algarve.

Com já foi referido, a campanha Welcome to Lagoa será amplificada em diversos canais de comunicação, com enfoque para os digitais. Destaca-se o lançamento de um vídeo promocional (que pode ser consultado aqui), o lançamento de um novo website de promoção turística (www.welcometolagoa.pt), a presença em outdoors digitais no Porto e em Lisboa e, no social media, nas principais redes sociais (Facebook, Instagram e Tik Tok), entre outros.