Município de Loulé “Capacita” funcionários para objetivos de desenvolvimento sustentável

No âmbito da participação do Município de Loulé no ODSlocal – Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, realizou-se no passado dia 22 de setembro, no Auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé, uma ação de capacitação dirigida aos dirigentes e técnicos municipais.

Através desta iniciativa pretendeu-se promover os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável plasmados neste projeto e as boas práticas associadas, sensibilizar os participantes para esta matéria premente nomeadamente para a importância da Agenda 2030, envolvendo todos nos desafios que se colocam e convocando os colaboradores da Câmara Municipal para o cumprimento das metas. Por outro lado, este momento de capacitação constituiu uma oportunidade de divulgar o trabalho desenvolvido pelo Município neste âmbito, mostrando o empenho que Loulé tem tido nas mais variadas áreas (social, económica, ambiental), tudo numa única plataforma.

O ODSlocal visa estimular um movimento de sustentabilidade local amplo e aberto, com fortes efeitos multiplicadores, que dê destaque aos atores locais e às suas iniciativas e que promova a criação de uma extensa comunidade de agentes de mudança comprometidos com esta agenda global.

A Plataforma ODSlocal apoia-se num portal online dinâmico, de base tecnológica, que permite visualizar, monitorizar e mapear os contributos e os progressos de cada município em relação aos ODS, com um rigoroso controlo de qualidade da informação e um intenso envolvimento de atores e respetiva capacitação, a par de uma forte aposta numa estratégia de comunicação.

O mapeamento engloba as diversas práticas inovadoras e sustentáveis promovidas por iniciativas localizadas no Município que contribuam diretamente para a concretização dos ODS ao nível local, pode incluir ainda projetos de organizações não-governamentais, de empresas e boas práticas municipais. Qualquer uma destas organizações poderá inserir o seu projeto nesta página.

Esta ação de capacitação foi realizada por David Avelar e Pedro Garrett da empresa 2ADAPT, start-up colaboradora deste projeto, coordenado pelo Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com o OBSERVA do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e do MARE da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Recorde-se que, em dezembro de 2018, o Município de Loulé fez parte de um grupo de oito municípios portugueses convidados a participar na fase piloto do projeto ODSlocal; atualmente integram o projeto mais de 60 municípios nacionais. Já no passado dia 11 de julho, o autarca Vítor Aleixo foi eleito presidente da Mesa da Secção de Municípios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

