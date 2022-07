Município de Olhão avança com implementação de tecnologia LED na iluminação pública

Em linha com a estratégia de transição para uma economia de baixo carbono para tornar o concelho de Olhão mais eficiente e sustentável do ponto de vista energético, tem continuado no terreno o processo de substituição da iluminação pública tradicional por tecnologia LED.

Este planeamento permitiu que, já no ano de 2022, tenham sido substituídas 1.500 luminárias, nomeadamente na Estrada Nacional 125, a poente da cidade, e na Avenida 5 de Outubro, entre a Avenida D. João VI e o porto de recreio.

Só estas intervenções realizadas no primeiro semestre deste ano representam uma redução anual da produção de CO2 na ordem das 200 toneladas e uma poupança de 45 mil euros no orçamento municipal.

Ao mesmo tempo, existe um investimento paralelo no sentido de que algumas zonas disponham de uma gestão inteligente, o que permite, para além dos ganhos de eficiência ao nível do consumo energético, controlar remotamente avarias, bem como ligar e desligar a iluminação.

A estratégia da autarquia irá permitir que, dentro de 3 anos, toda a iluminação pública do concelho funcione com tecnologia LED.