Município de Portimão é referência para o Observatório de Tecnologias da Internet Portuguesa

cm-portimao.pt é o único domínio autárquico do país a cumprir todas as normas de cibersegurança.

O Município de Portimão acaba de merecer uma referência especial por parte do Observatório de Tecnologias da Internet Portuguesa, ao ser o único no país a cumprir na íntegra todas as recomendações ao nível das normas e protocolos relacionados com a segurança digital nos servidores de páginas de internet e correio eletrónico.

O principal objetivo do Observatório de Tecnologias da Internet Portuguesa, recentemente desenvolvido pelo Capítulo Português da Internet Society e com atualização mensal, é contribuir para que o país possa ombrear com o que melhor se faz no mundo em termos de segurança.

O novo Observatório faz um levantamento do grau de adoção de normas de segurança, e não só, de mais de 1300 domínios portugueses, elencando um quadro de honra que abrange entidades públicas, associações e empresas, das quais se distingue a Câmara Municipal de Portimão (cm-portimao.pt).

Esta área tem justificado um significativo esforço por parte dos técnicos do Município de Portimão, no sentido de garantir um elevado grau de proteção aos sistemas de informação contra as diversas ameaças cibernéticas que se têm multiplicado nos últimos tempos, como os ataques de ransomware, phishing, DDoS, etc.

O Município de Portimão irá continuar a sua aposta na cibersegurança, promovendo a sensibilização e formação dos seus técnicos, com o objetivo de manter-se uma referência de âmbito nacional nesta vertente.