Município de Portimão vence categoria “Reconhecimento” do Galardão Nacional Desporto para Todos – 2023

O Município de Portimão recebeu no passado dia 17 de fevereiro a distinção relativa ao 1º lugar na categoria “Reconhecimento” do Galardão Municipal de Desporto para Todos – 2023, promovido pelo sistema MAD – Município Amigo do Desporto, em cerimónia realizada na Mealhada.

Contribuíram para esta honrosa distinção programas e projetos como o “Exercício e Saúde”, especialmente dirigido à população sénior, e o “Diabetes em Movimento”, ou o projeto de ação educativa “Põe-te a Mexer” e as “Férias Desportivas”, entre muitas outras iniciativas de elevado impacto social.

O MAD representa um processo de reconhecimento do modelo de intervenção no desenvolvimento desportivo e dos resultados obtidos pelos municípios portugueses, pugnando pela partilha de boas práticas, pelo benchmarking e pela formação, ao qual se podem candidatar todas as câmaras municipais do país.

Porque a saúde está primeiro

O Programa “Exercício e Saúde” é peça chave na estratégia municipal de promoção da atividade física dirigida aos cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, para que sejam mais saudáveis e felizes, aumentando a interação social, enquanto ganham maior independência e autonomia durante a ocupação dos tempos livres, em prol do seu bem-estar num importante processo de envelhecimento ativo.

No que diz respeito ao Programa “Diabetes em Movimento”, é dinamizado pela Câmara Municipal de Portimão em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento (Aces Barlavento) e o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve – Unidade de Portimão, coordenado pela Direção Geral de Saúde e integrado no Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e do Programa Nacional para a Diabetes.

Dirigido à população com mais de 50 anos e portadores de Diabetes Mellitus Tipo II, este programa é constituído por uma atividade física orientada, regular e vocacionada para a promoção da saúde e bem-estar e melhoria das consequências da doença.

Quanto ao Programa “Põe-te a Mexer”, destinado à comunidade escolar do concelho, complementa de forma organizada a atividade física desenvolvida no âmbito da expressão físico motora escolar, proporcionando aos educadores uma intervenção pedagógica que contemple o todo da criança nos seus aspetos físico, cognitivo e afetivo, para um crescimento pleno. Toda esta estratégia é importante no âmbito do Programa de Combate à Obesidade Infantil.

Entre as práticas estimuladas, figuram aulas de natação para adaptação ao meio aquático com os alunos do pré-escolar (4/5 anos), assim como iniciação ao andebol (alunos do 1º ano), ao basquetebol (alunos do 3º e 4º ano) e à patinagem (crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo).

Vasto leque de ofertas

Outro dos diferenciais que pautam o modelo de intervenção desportiva da autarquia portimonense tem a ver com o projeto “Férias Desportivas e de Verão”, para ocupação dos tempos livres dos jovens entre os 6 e os 15 anos, apoiando as suas famílias numa altura do ano em que há um assinalável crescimento da oferta laboral.

Realizada nos meses de verão, a iniciativa permite aos milhares de crianças e jovens envolvidos contactar com a prática de diferentes atividades (natação, ténis, surf, ginástica, futebol, surf, bodyboard, vela canoagem e basquetebol, entre outras), distribuídas pelas três freguesias do concelho.

Também o desporto adaptado merece particular atenção por parte do Município de Portimão, que reconhece o direito à atividade física e prática desportiva dos cidadãos portadores de deficiência, os quais podem praticar karaté, surf, natação ou vela, entre outras iniciativas desenvolvidas pelo movimento associativo e agrupamentos escolares.

Referência ainda para o Centro Municipal de Marcha e Corrida de Portimão, que se tem vindo a consolidar no seio da comunidade, através da criação de condições para a prática desportiva regular e informal.

Por tudo isto, o significado da expressão “Desporto para Todos” representa um sentido real de democratização da prática desportiva a todos os munícipes de Portimão, com a criação de condições em termos da disponibilização de meios materiais, humanos e financeiros que permitam o consistente aumento do número de praticantes.

Esta planificação autárquica é acompanhada pelo movimento associativo local, que tem contribuído para uma significativa adesão da população à prática do desporto, a que se unem as juntas de freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.