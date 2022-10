Município de são Brás de Alportel lança edição de 2022 dos Prémios Juventude

O Município de São Brás de Alportel tem em curso, até ao final de outubro, a fase de nomeação dos “Prémios Juventude” 2022. Uma iniciativa que culmina a 19 de novembro com a Gala de Entrega de Prémios aos jovens são-brasenses que se distinguem nas mais diversas áreas.

Uma gala que é o momento alto de um processo que envolve a comunidade que nomeia e premeia os jovens que considera merecedores deste reconhecimento que pretende ser um incentivo para as jovens gerações.

A atribuição dos Prémios Juventude é uma iniciativa realizada desde 2004, a cada dois anos, dirigida a jovens dos 15 aos 35 anos, que procura valorizar as jovens gerações e incentivar à adoção de atitudes enriquecedoras da pessoa humana. Por isso, são valorizadas as capacidades e o talento demonstrados, mas também um conjunto de valores, como a persistência e a dedicação, a tenacidade e a coragem, o altruísmo e a solidariedade, ingredientes necessários para construir no presente a sociedade mais justa, mais inclusiva e mais feliz que desejamos.

Para saber as normas desta iniciativa, indicar jovens que entende merecerem integrar a seleção de nomeados desta edição e para conhecer ou recordar os nomeados e premiados das edições anteriores deve consultar o website do município seguindo os seguintes separadores: Atividade Municipal > Juventude > Eventos Jovens > Prémios Juventude.

A nomeação de jovens pode ser realizada também através de formulário entregue no Gabinete do Munícipe na Câmara Municipal, através do e-mail: juventude@cm-sbras.pt e pode ainda aceder ao website do município: www.cm-sbras.pt.

Após o término da fase de nomeação, feita a seleção dos nomeados por um júri muito alargado de que fazem parte as associações e a comunicação social do concelho, segue-se novo momento aberto à participado da comunidade, com a fase de votação dos jovens nomeados, marcada para o período de 7 a 17 de novembro, altura em que serão dados a conhecer à comunidade os jovens nomeados assim como o seu historial.

Um período que promete envolver a comunidade são-brasense e que culminará com a gala de entrega de prémios aos vencedores desta edição.