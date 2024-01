Município de Silves abre candidaturas a Programas de Reabilitação Urbana

Decorrem, até dia 31 de março de 2024, as candidaturas ao Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores do edificado localizado na Área de Reabilitação Urbana de Silves e ao Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade nas áreas de reabilitação urbana de Silves, São Bartolomeu de Messines, Alcantarilha, Algoz e São Marcos da Serra.

Contribuir para a valorização, promoção e conhecimento do património natural e paisagístico da cidade de Silves, concretamente os espaços verdes privados localizados na área de reabilitação urbana de Silves, são os principais objetivos do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade.

Neste programa, a comparticipação do Município de Silves fixa-se em 20% do valor das obras realizadas, tendo como limite máximo, por intervenção, o montante de 500 euros.

O objetivo do programa é contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade do edificado localizado nas áreas de reabilitação urbana de Silves, SB Messines, Alcantarilha, Algoz e São Marcos da Serra, e, assim, reforçar a atratividade dessas áreas de reabilitação, designadamente para fins habitacionais.

De salientar que as áreas de reabilitação urbana se localizam em território Geoparque Algarvienses, estando alinhadas com os princípios e valores inerentes ao Geoparque e contribuindo para a qualificação do território e dos valores patrimoniais em presença.

Por fim, importa relevar que os programas de apoio à reabilitação urbana se encontram alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), concretamente com o ODS 7 – Energias renováveis e acessíveis, o ODS 10 – reduzir as desigualdades e o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Todos os documentos inerentes aos processos de candidatura, assim como os respetivos regulamentos, estão disponíveis para consulta e download em https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1427/operacoes-de-reabilitacao-urbana.aspx, devendo as candidaturas ser formalizadas através do endereço de correio eletrónico reabilitacao.urbana@cm-silves.pt.

Pode consultar informações mais detalhadas em:

ORU de Silves https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1428/operacao-de-reabilitacao-urbana-de-silves.aspx

ORU de SB Messines https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1430/operacao-de-reabilitacao-urbana-de-sao-bartolomeu-de-messines.aspx

ORU de Alcantarilha https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1429/operacao-de-reabilitacao-urbana-de-alcantarilha.aspx

ORU de Algoz https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1651/oru-do-algoz.aspx

ORU de São Marcos da Serra https://www.cm-silves.pt/pt/menu/1652/oru-de-sao-marcos-da-serra.aspx