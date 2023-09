Município de Silves associa-se às Jornadas Europeias do Património com o tema “Património Vivo”

Sob o mote “Património Vivo”, o Município de Silves volta a associar-se às Jornadas Europeias do Património, através da dinamização de um programa especial que decorrerá nos dias 23 e 24 de Setembro e que pretende celebrar as práticas e as formas como o passado é preservado na memória coletiva e transmitido de geração em geração.

O arranque é dado através da atividade “Dia Aberto na Couraça Islâmica de Silves”, em que o Município convida o público em geral, a observar esta importante e imponente estrutura de abastecimento de água à cidade, até há pouco tempo apenas conhecida pelos relatos das fontes históricas. A entrada de acesso deverá ser feita pela Rua Dr. Francisco Vieira | Escadinhas do Mirante, entre as 10h00 e as 12h00 e as 16h00 e as 19h00.

Segue-se, ainda no dia 23, a atividade “Um dia com os Oleiros da Mouraria”, no Museu Municipal de Arqueologia, entre as 15h00 e as 18h00, onde se convidam as famílias a replicar modelos cerâmicos dos séculos XVI e XVII. Segundo fontes históricas, no final da Idade Média, dois oleiros eram proprietários de uma olaria na Mouraria da Cidade de Silves, a investigação arqueológica pôs a descoberto os dois fornos onde estes coziam as cerâmicas que modelavam, bem como muitas das peças que deixaram para trás quando a oficina foi desativada.

A programação culminará no dia 24, com a atividade “À descoberta do Castelo de Silves”, entre as 10h00 e as 12h00, destinada às famílias. O Castelo de Silves, alcáçova islâmica na sua génese, conhecida pelas fontes históricas desde o período califal (séc. X), possui uma história de quase mil anos que o Município de Silves desafia a descobrir de uma forma lúdica e divertida, semeando pelos seus recantos pistas e enigmas por desvendar.

O telefone 282 440 854 ou email patrimoniocultural@cm-silves.pt são os contactos do Setor de Património da CMS, disponíveis para a prestação de esclarecimentos e inscrições.

Consulte o programa em: https://www.cm-silves.pt