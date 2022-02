Município de Silves procedeu à inauguração das obras de requalificação do Mercado Municipal de Silves

O Município de Silves procedeu no dia 19 de fevereiro do corrente à inauguração das obras de Requalificação do Mercado Municipal de Silves, que foram presididas pela senhora Presidente da Câmara, Rosa Palma, contando com a presença da Vereação, do Presidente da Junta de Freguesia de Silves, Tito Coelho, de outros autarcas, individualidades e população em geral, destacando-se a participação do senhor Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário e a atuação da Banda Filarmónica de Silves que abrilhantou a cerimónia.

O investimento ascendeu ao montante global de 1,8 milhão de euros, tendo sido comparticipado em 210 000,00 euros pelo Programa Operacional Regional do Algarve e financiado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) no valor de 661 500,00 euros.

A intervenção no edifício do mercado contemplou a renovação integral das infraestruturas (redes de água e saneamento, instalações elétricas, telecomunicações), pavimentos, bancadas de vendas, reorganização funcional do espaço, cobertura, criação de mezzanine para funcionamento de bar-restaurante e esplanada, instalação de elevador panorâmico, reorganização e equipamento de esplanadas no piso térreo, beneficiação de lojas e espaços comerciais existentes e arranjos exteriores.

A autarquia silvense realizou um investimento complexo e de inegável importância para o incremento e revitalização do comércio, produtos e produtores locais, remodelando profundamente um imóvel de elevado valor patrimonial, preservando a sua memória e traça arquitectónica, adequando-o às exigências dos tempos modernos, ampliando e qualificando as suas valências, numa perspetiva multifuncional e de rede regional de mercados municipais.