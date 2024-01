Município de Silves promove recolha de resíduos porta a porta

O Município de Silves encontra-se a promover o projeto Recolha Seletiva de Resíduos Porta-a-Porta, na zona piloto do Bairro da Caixa d´Água, Urbanização Quinta do Lagar e Urbanização Quinta da Barrada, com o objetivo de potenciar um papel mais ativo e consciente por parte dos cidadãos no âmbito da correta gestão dos resíduos produzidos.

Após décadas de incentivo à reciclagem, as taxas de deposição de recicláveis não são as suficientes para atingir e cumprir as metas definidas pela União Europeia, pelo que urge adotar medidas que conduzam à diminuição dos depósitos em aterro e consequente aumento da eficiência na gestão de resíduos, conforme diretivas comunitárias impostas.

Assim, na zona piloto identificada, foram já disponibilizados aos moradores um conjunto de pequenos contentores adaptados às residências, os quais servem para recolher seletivamente biorresíduos, resíduos indiferenciados (lixo), resíduos multimateriais (plástico/metal, papel/cartão e vidro) e fraldas. A recolha passa a ser efetuada Porta-a-Porta de acordo com um calendário de recolha pré-definido.

Este projeto de recolha porta-a-porta integra a campanha “Silves a Separar da Serra ao Mar”, e complementa os projetos já existentes de recolha seletiva de biorresíduos a cafés, restaurantes e similares, e tratamento de biorresíduos na origem como é o caso da compostagem doméstica e comunitária.

Calendário de recolha porta a porta:

Segunda » 20h00 – 02h00 » Biorresíduos + fraldas

Terça » 20h00 – 02h00 » Plástico + fraldas

Quarta » 20h00 – 02h00 » Indiferenciado + fraldas

Quinta » 20h00 – 02h00 » Cartão + fraldas

Sexta » 20h00 – 02h00 » Biorresíduos + fraldas

Sábado » 13h00 – 19h00 » Vidro + fraldas