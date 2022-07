Município recebe distinção da Cruz Vermelha Portuguesa

Galardão foi entregue ao Presidente da Câmara Municipal no âmbito da cerimónia do 75.º aniversário da delegação Faro/ Loulé da Cruz Vermelha Portuguesa

O Município de Faro foi agraciado na passada terça-feira, dia 28 de junho, pela Cruz Vermelha Portuguesa com a placa de honra, a mais alta distinção do regulamento de condecorações desta instituição.

O galardão foi entregue ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, no âmbito de uma cerimónia oficial que assinalou o 75.º aniversário da delegação Faro/ Loulé da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Na sequência da outorga do galardão, o autarca parabenizou a instituição pelo aniversário e agradeceu a distinção, que considerou simultaneamente “um desafio e uma responsabilidade para o Município, nomeadamente a de continuar a estar à altura de tão grande legado de solidariedade e humanismo”.

“O Município de Faro tem olhado, desde sempre, para a Cruz Vermelha Portuguesa, como um parceiro privilegiado, com o qual colabora, com um objetivo fundamental: o de melhorar a qualidade de vida das nossas populações”, referiu o presidente do Câmara, acrescentando que, além das diversas iniciativas desenvolvidas sistematicamente em parceria, esta “cooperação foi particularmente evidente e reforçada durante o período pandémico que atravessámos”.

O autarca agradeceu ainda profundamente o trabalho desenvolvido ao longo dos 75 anos de presença da Cruz Vermelha em Faro, um trabalho solidário e humanista de dirigentes, profissionais e voluntários que lutam pela dignidade e justiça e pela construção de um mundo mais humano.