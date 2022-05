Município retoma “Faro Jovem”

Após interregno desde 2016, mostra associativa do concelho assinala este ano a sexta edição com atividades em vários pontos da cidade ao longo de quatro dias

O Município de Faro vai voltar a promover entre os dias 2 e 5 de junho o “Faro Jovem”, uma mostra associativa que inclui várias iniciativas, nomeadamente aulas abertas, demonstrações, workshops ou espectáculos que vão decorrer em vários pontos da cidade.

Este evento, que assinala este ano a sua sexta edição depois da última ter acontecido em 2016, visa divulgar o trabalho das associações do Município, nomeadamente as que integram o Conselho Municipal da Juventude, estrutura que visa um planeamento estratégico de intervenção dos jovens na participação cívica, cultural e política.

As iniciativas integradas no “Faro Jovem “ vão ter início com a realização do Conselho Municipal de Juventude, que terá lugar às 18h00 do dia 2 de junho na Capela do Museu Municipal de Faro.

No dia seguinte, vai ter lugar no salão nobre dos Paços do Concelho a sessão EU Youth Dialogue – ANJE Europa, um projeto que pretende promover a inclusão dos jovens (igualdade no acesso às oportunidades, mercado de trabalho, capacitação, etc) dos jovens, escutando-os, reconhecendo as suas aspirações, motivações, criatividade, talentos e necessidades, incorporando-as ativamente nas dinâmicas levadas a cabo no âmbito da juventude, em consonância com a Estratégia da EU para a Juventude (2019-2027). A participação nesta sessão carece de inscrição prévia.

Nos dias 4 e 5 de junho, sábado e domingo, o Jardim Manuel Bivar torna-se o epicentro do “Faro Jovem”, com várias atividades gratuitas dinamizadas por várias associações e entidades do concelho, bem como animação, atuações ou rastreios.

Para mais informações sobre o “Faro Jovem”, pode ser consultado o programa do evento: https://www.cm-faro.pt/pt/destaques/56488/faro-jovem.aspx