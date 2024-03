Música independente dá-se a conhecer em Loulé

Loulé prepara-se para receber, pela primeira vez o ‘Periférico’, uma iniciativa centrada no mundo da música independente que ocupará o fim-de-semana de 15 a 17 de Março em vários espaços da cidade.

Esta primeira edição do ‘Periférico’ – Mercado de Música Independente terá ao todo nove concertos, com a curadoria de seis editoras discográficas nacionais – uma delas, numa estreia absoluta, é de Loulé – e uma série de eventos paralelos com epicentro no Palácio Gama Lobo.

Para João Pedro Madeira, da Associação Vencidos da Vida – que organiza o evento em coprodução com o Cineteatro Louletano – esta será, por um lado, uma oportunidade para aproximar novos públicos da música emergente que ainda não chegou ao circuito mais comercial. Por outro lado, um “motor” para envolver promotores, editores, artistas e público: “O nosso propósito é convidar editoras nacionais para que utilizem os espaços para promoverem os respectivos catálogos junto de um público que normalmente tem menos acesso ao que se vai criando nos grandes centros e ao mesmo tempo dar também visibilidade ao que existe e se faz localmente”, refere.

Do programa do PERIFÉRICO, farão parte, para além dos concertos, conversas, workshops, feira de discos com stands das editoras e dj sets durante a tarde no Palácio Gama Lobo bem como apresentações e lançamentos de novos trabalhos. Os concertos vão ter lugar entre sexta e domingo utilizando três palcos, no Cineteatro Louletano, no Auditório do Solar da Música Nova e no bar Bafo de Baco.

