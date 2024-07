Nota de pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro, Membro do Conselho Geral da UAlg

O Reitor da Universidade do Algarve, Professor Doutor Paulo Águas, vem em nome de toda a comunidade académica manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro, membro externo do Conselho Geral e alumni da UAlg e endereçar à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências.

Paulo Pinheiro era atualmente CEO do Autódromo Internacional do Algarve (AIA). Graças à sua visão empreendedora, a Parkalgar SA, empresa proprietária do Autódromo, e a Universidade do Algarve fundaram o Celerator – Associação Parque Tecnológico do Algarve, que será brevemente inaugurado. O objetivo desta associação é criar um Polo Tecnológico no setor dos Transportes, Mobilidade e Soluções Energéticas, dedicado às Energias Renováveis.

Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Algarve, iniciou a sua carreira profissional em 1990 como professor/ formador, atividade que mantém até 1996. Até 2004 a sua atividade profissional passou pelas áreas de gestão de instalações especiais, pelo ramo imobiliário e pela pós-venda em várias empresas (ligadas à Construção, Instalações Especiais, Automóvel e Imobiliária).

Em 2004, cria e dirige a Parkalgar Racing Team, que participa no Campeonato do Mundo de Motociclismo e que tem como duplo objetivo a competição e promoção do Autódromo internacionalmente – projeto de que é sponsor, juntamente com a Honda.

Desde 2008, data em que foi inaugurado o Autódromo Internacional do Algarve e, mantendo-se até à atualidade, era administrador executivo da Parkalgar – Parques Tecnológicos e Desportivos, SA/Gestor do Circuito.

Paulo Águas, reitor da UAlg, considera que “a experiência do Engenheiro Paulo Pinheiro e a atividade desenvolvida no AIA consubstanciaram-se numa mais valia para o País, para a região e para a Universidade do Algarve nas suas diversas áreas estratégicas”.