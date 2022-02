Nova Campanha do Imovirtual mostra que Portugal “não é só fachada”

#PUBLICIDADE

Portugal “de casa cheia” é a nova assinatura do Imovirtual, com campanha da Partners.

O Imovirtual, portal 100% português que completou 10 anos de existência, acaba de lançar uma campanha para várias plataformas que pretende demonstrar que Portugal é muito mais do que apenas as grandes cidades de Lisboa e Porto. Na verdade, o país é uma “casa cheia” de oportunidades de habitação em todos os seus 92 mil quilómetros quadrados de extensão.

Assinada pela Partners, a campanha conta com a atriz Joana Brandão e reforça a mensagem chave de que “Portugal não é só fachada”, no sentido de demonstrar que há muito por explorar num país cheio de potencial. A campanha estará presente em televisão, rádio, publicidade Out of Home (mupis, monoposte e outdoor) e digital (display e redes sociais), marcando ainda a nova assinatura do portal, que passa a ser “de casa cheia”.

«Com uma década de experiência no mercado português e analisando as novas tendências do mundo da habitação e do imobiliário, que indicam um aumento exponencial do interesse em zonas fora das grandes metrópoles, acreditamos que o Imovirtual deve ser o porta-voz desta importante mensagem de valorização de todo o território nacional», menciona Diogo Lopes, Marketing Manager do Imovirtual, num momento em que a marca se destaca como o portal imobiliário com mais imóveis em Portugal.

O vídeo oficial da campanha faz uma analogia entre a casa ideal e o meio ambiente. “Enquanto marca portuguesa, quisemos explorar o conceito de que Portugal é uma casa incrível que acolhe todos os portugueses. Todos os pormenores da produção levam isso em conta, como as localizações das gravações, que são todas no território português, e a protagonista, que tem uma história pessoal de mudança de casa para o interior do país”, reforça Sylvia Bozzo, Brand Manager do Imovirtual.

Apesar de mais de metade dos portugueses viverem nas zonas de Lisboa e Porto, segundo dados dos últimos Censos, estudos do Imovirtual demonstram que existe um crescente aumento de interesse pelo interior do país e cidades intermédias, que de 2019 para 2021 cresceu +51%. Em paralelo, há um decréscimo de -35% do interesse pelas duas principais áreas metropolitanas, no mesmo período de análise.