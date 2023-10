Nova edição dos anais do Município de Faro dá-se a conhecer no dia 4 de novembro

A sessão de apresentação do XLV Volume dos Anais do Município de Faro – 2023, vai realizar-se no dia 4 de novembro, pelas 15h30, na Biblioteca Municipal de Faro e será presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

Os Anais do Município de Faro constituem um repositório das mais recentes investigações sobre a História do Concelho e da Região e um veículo privilegiado na divulgação dos trabalhos de especialistas nas suas diversas áreas de investigação, sendo já uma publicação emblemática, de referência no panorama nacional.

Os Anais constituem um valioso registo da História e da memória coletiva, um guardião do conhecimento, fundamental para a preservação e divulgação da cultura e do património de Faro e do Algarve.

Esta nova edição, apresenta um leque de Artigos de grande qualidade de autores de reconhecido mérito, procurando uma vez mais corresponder às expetativas e ao reconhecimento já granjeados por esta cinquentenária Revista.

A apresentação deste novo Volume dos Anais vai estar a cargo da Escritora Lídia Jorge.

Será servido um Porto de Honra. A entrada é livre, sujeita à lotação da Sala.