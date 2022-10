O desafio da água leva roadshow e teatro de educação ambiental às escolas

O projeto de educação ambiental da Águas do Algarve “Desafio da Água” entra no novo ano letivo com atividades direcionadas para as escolas.

Depois do sucesso do Torneio e do Dia na Praia da Gaivota em Quarteira, vamos continuar a incentivar as crianças a terem um pensamento coletivo no que toca à questão dos recursos hídricos.

E se, em Março a atividade era um torneio, em Outubro teremos, além de um jogo de tabuleiro “Quanto poupas”, um Roadshow de atividades “Água: o centro do meu ecossistema” que pretende alertar e sensibilizar os mais novos para os seus consumos de água, visíveis ou invisíveis, ao longo das suas rotinas, em casa e na escola.

E, além da atividade, este Roadshow terá também uma peça de teatro que levará aos alunos do 1º ciclo uma peça de teatro infantil inspirada no conto de Natal de Charles Dickens.

A peça de teatro “Á Tona da água” pretende inspirar as crianças e uni-las na missão da poupança e preservação de água.”

Este história fala-nos do rico e abastado, rabugento e negligente, Sr. Ezequiel, onde o gasto de água não é um problema. Mas para a sua escriturária a água é um bem preciso que deve ser protegido a todo o custo.

Tal como no conto original de Charles Dickens, aqui o Sr. Ezequiel também será́ visitado por espíritos: um leva-o ao passado, recordando-o de tudo o que aprendeu na escola sobre a gestão da água, e outro, leva-o ao futuro, mostrando as consequências das suas ações no ambiente e nas pessoas e animais de quem gosta.

Por fim, volta ao presente onde pode de facto tomar uma posição para evitar que aquele futuro se torne realidade.

A grande estreia acontecerá a 3 de Outubro em sessão dupla na Biblioteca Municipal de Castro Marim em que, com o apoio do Município, os alunos de Castro Marim e Altura terão a oportunidade de assistir à peça “À Tona de Água” além do roadshow de atividades.

Também a 18 de Outubro na Biblioteca Municipal de Faro e a 26 de Outubro Alcoutim receberão o teatro infantil “Á Tona de Água”.

Além destes municípios, o Roadshow de atividades e teatral, irá decorrer em todos os concelhos do Algarve.

A peça de teatro terá a duração média de 45 minutos e será posteriormente disponibilizada online para todos os que quiserem assistir.

Para mais informações consultar o site www.desafiodaagua.pt