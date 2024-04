O Mercado de Faro colocou em hasta pública dois dos seus espaços comerciais

A Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., na qualidade de entidade gestora do Mercado Municipal de Faro, está à procura de concessionários para dois dos mais interessantes espaços comerciais no Mercado de Faro, com cerca de 50 metros quadrados cada.

Para tal, no dia 17 de abril, através da modalidade de hasta pública, e de acordo com o disposto no Regulamento Interno do Mercado Municipal de Faro, as lojas 10 e 11 serão atribuídas à melhor

oferta, concedendo, a quem as arrematar, a oportunidade de alavancar o seu negócio num dos mais circulados espaços do concelho de Faro, por onde passam cerca de 4.000 cidadãos por dia.

A proposta deve ser elaborada de acordo com o programa do procedimento e entregue na sede da Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. ou em carta fechada, por correio registado com aviso de receção, para a mesma morada, até às 16h00 horas, do dia 12 de abril de 2024.

O ato de abertura das propostas da Hasta Pública terá lugar no Salão Nobre dos Paços do município de Faro, no Largo da Sé, no dia 17 de abril de 2024, pelas 10h30 horas.

As propostas apresentadas devem indicar um valor superior à base de licitação, não sendo admitidas propostas cujo valor seja igual ou inferior ao valor base indicado.

Recomenda-se, por isso, aos interessados a leitura atenta do programa do procedimento, do caderno de encargos, do Regulamento Interno do Mercado Municipal de Faro e da legislação aplicável, disponíveis em www.ambifaro.pt.