O Município de Albufeira dinamiza férias de Verão para crianças do Jardim de Infância e do 1º Ciclo

A primavera começou há pouco, mas já é tempo de preparar o final do ano letivo e, particularmente, resolver o problema de ter onde deixar as crianças de forma segura e com atividades motivadoras.

Este ano, o Município de Albufeira decidiu, pela primeira vez, organizar um programa único, a decorrer de 11 de julho a 26 de agosto, englobando nos mesmos locais atividades para as crianças do Jardim de Infância e do 1ª ciclo, adaptadas, naturalmente, aos diferentes níveis etários.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira destaca as atividades de âmbito desportivo e lúdico pedagógica como suporte do projeto; nomeadamente os jogos com água, jogos tradicionais, culinária, cinema e ateliers de expressão plástica, privilegiando, sempre que possível, as atividades ao ar livre. José Carlos Rolo, sublinha que “a Educação é uma das áreas prioritárias do Município, havendo sempre uma enorme preocupação em organizar atividades que para além de enriquecerem os tempos livres das crianças, permitem às famílias, na época de trabalho mais intenso no algarve, terem um local onde deixar os seus filhos em segurança, orientados por profissionais que lhes proporcionam experiências bastante enriquecedoras”.

As atividades irão decorrer nos seguintes estabelecimentos de ensino: EB1/JI dos Olhos de Água; EB1/JI dos Caliços; EB1/JI de Vale Pedras; EB1/JI de Paderne; EB de Ferreiras e EB da Guia, no horário compreendido entre as 8h30 e as 17h30, de acordo com o seguinte calendário: