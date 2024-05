O Município de Faro vai transferir mais de 2,5 milhões de euros para escolas

O Município de Faro vai transferir este ano para os agrupamentos de escolas do concelho um valor recorde de mais de 2,5 milhões de euros.

Após ter aprovado, em fevereiro, um protocolo de delegação de competências e transferência de meios no valor de 1.370.947,76 euros, o Município de Faro aprovou, no passado dia 24 de abril, uma adenda ao protocolo para aumentar a verba em mais 1.129.696,13 euros, de forma a apoiar os agrupamentos de escolas João de Deus, Pinheiro e Rosa, Tomás Cabreira, D. Afonso III, Montenegro, assim como o Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria (situado no concelho de Olhão, mas com responsabilidades ao nível da gestão da EB1 da Culatra).

Este reforço da verba a transferir visa assegurar, entre outras necessidades, a conservação e manutenção dos edifícios de ensino (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo), o projeto do folclore infantil, bem com a primeira tranche a alunos carenciados (ação social escolar).

Esta verba significa um valor recorde transferido pelo Município de Faro para os agrupamentos de escolas do concelho, no âmbito dos protocolos de delegação de competências e transferências de meios, face aos 2,2 milhões de euros no ano de 2023.

Recorde-se que, paralelamente, o Município de Faro prepara também uma profunda requalificação do seu parque escolar, num conjunto de investimentos que ascendem a mais de 16 milhões de euros, com a construção da nova escola EB/ JI Afonso III, e as requalificações da Escola EB 2, 3 Afonso III, da EB 2, 3 Neves Júnior e do edifício escolar e infantário que integram a EB1 Estoi.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, “o aumento da verba transferida para os agrupamentos permite que os estabelecimentos escolares do concelho tenham cada vez melhores condições de ensino, aprendizagem e conforto para a comunidade escolar, ao mesmo tempo que ajuda a promover uma educação que pretendemos que possa ser cada vez mais inclusiva e próxima da excelência”.