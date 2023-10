O Município de São Brás de Alportel volta a atribuir bolsas de estudo

O executivo municipal de São Brás de Alportel dá continuidade neste novo ano letivo à medida de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos são-brasenses que frequentam o ensino superior.

Estas bolsas destinam-se a alunos são-brasenses que acedem ao ensino superior, oriundos de meios socialmente mais desfavorecidos, revelando bons resultados escolares.

Para este ano letivo, o executivo decidiu manter o alargamento definido no ano passado das condições de acesso às bolsas a alunos que frequentem Mestrados Integrados, nas situações em que o exercício da carreira, a que respeita a formação académica exige a frequência de mestrado integrado.

As candidaturas para a atribuição e ou renovação das Bolsas de Estudo para o ano letivo 2023/24 podem ser entregues entre 1 e 30 de Novembro no Centro de Apoio à Comunidade, onde estão sediados os Serviços Sociais do Município de São Brás de Alportel.

O regulamento está disponível no site do município.no