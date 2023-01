Oferta de estágio profissional remunerado do IEFP – RUA FM

Oferta de estágio profissional remunerado do IEFP, com possibilidade de integrar os quadros da RUA após o estágio.

Dirigida a candidatos com idade entre os 18 aos 30 anos, com grau mínimo de licenciatura ou superior, preferencialmente em Ciências da Comunicação ou com experiência em rádio em regime de voluntariado, estágio curricular ou outro.

A candidatura ao cargo a ocupar prevê as seguintes funções:

– Animação de rádio

– Redação de notícias

– Planeamento e realização de entrevistas

– Alinhamento de conteúdos no nosso programa de emissão (AVA)

– Introdução de notícias e outros conteúdos no site www.rua.pt

– Gravação de spots

– Gestão das redes sociais da RUA Fm

– Atualização de conteúdos no podcast da RUA (soundcloud)

– Outras tarefas relativas à dinâmica diária da rádio.

Enviar CV e carta de apresentação/motivação para mail: ruafm@rua.pt

O estágio profissional do IEFP tem como base de remuneração os valores da tabela nacional de Estágios ATIVAR.PT: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp