Olhão assinala Semana Europeia da Mobilidade

A Semana Europeia da Mobilidade, que decorre anualmente de 16 a 22 de setembro, assinala-se em Olhão com um conjunto de atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de se facilitar um debate alargado sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca à utilização do automóvel particular.

O programa, que procura envolver entidades dos mais diversos quadrantes, com destaque para a comunidade escolar, decorre em vários palcos da cidade, como o Jardim Pescador Olhanense, o Porto de Recreio, ou o Auditório Municipal. No dia 23, uma vez concluído, haverá lugar à apresentação das conclusões da iniciativa.

Um dos pontos altos da Semana Europeia da Mobilidade em Olhão será o lançamento das bicicletas elétricas partilhadas, mais uma solução de mobilidade leva e verde colocada à disposição de quem circula em Olhão.

Anualmente de 16 a 22 de setembro, os cidadãos europeus têm a oportunidade de gozar uma semana inteira de atividades dedicadas à mobilidade sustentável.

Os objetivos principais são: encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável e, em particular, com a proteção da qualidade do ar, com a mitigação do aquecimento global e com a redução do ruído; a consciencialização dos cidadãos para os efeitos que a sua escolha de um modo de transporte terão na qualidade do ambiente; proporcionar aos cidadãos oportunidades para se deslocarem a pé, utilizarem a bicicleta e os transportes públicos, em vez do automóvel privado e, ainda, promover a intermodalidade e, ainda, proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para redescobrirem a sua cidade ou vila, os seus habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável.