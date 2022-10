Ondas em direto da Praia da Rocha já podem ser vistas em todo o mundo

No passado dia 6 de outubro foi apresentado publicamente o projeto “Ondas em direto da Praia da Rocha”, que consiste na transmissão direta por streaming das ondas e do mar, a partir de uma webcam localizada no exterior do Centro Municipal de Apoio Desportivo da Praia da Rocha.

O projeto, nascido de uma parceria entre o Município de Portimão e o Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes (AEMTG), foi concebido e executado por uma equipa formada pelos professores do grupo de geografia e por um professor de informática, com o objetivo de disponibilizar imagens vídeo em tempo real à comunidade ligada aos desportos náuticos e aos munícipes de Portimão, turistas e visitantes, numa transmissão contínua.

Na ocasião, o coordenador do projeto, Francisco Pereira, sublinhou a parceria do AEMTG com o Município de Portimão, “sem a qual não teria sido possível a sua concretização”, falando na existência de um painel com seis variáveis, que se manifestam localmente na estação meteorológica escolar do agrupamento e que se atualizam a cada cinco minutos.

O docente explicou que o objetivo é “abrir uma espécie de ‘janela vídeo’ para as ondas da Praia da Rocha, que inclua o molhe, decorrendo nesta frente mar muitas das atividades promovidas pelas escolas de desportos de mar, sobretudo ligadas ao surf e ao bodyboard, que irão usufruir destas imagens.”

“Mas outras modalidades da náutica desportiva e de recreio também poderão colher informações sobre as condições de mar, das ondas e do vento, para além do turismo balnear”, afirmou Francisco Pereira, ao destacar a “vertente mais escolar ou curricular sobre os portos, a dinâmica da erosão, a acumulação das areias litorais ou as atividades ligadas à economia do mar, de que o turismo balnear é apenas uma delas.”

A localização de uma webcam na área desportiva municipal da Praia da Rocha “sempre seria a melhor localização para uma excelente proximidade e um melhor enquadramento, havendo ainda um servidor informático, energia, comunicações e uma aplicação para acesso às imagens, que só funciona em smartphone”, esclareceu o professor.

A vereadora Teresa Mendes, responsável pelo pelouro da Educação, destacou o empenho dos professores envolvidos no projeto e a relevância da webcam, “que vai servir a comunidade local e toda a gente que, em qualquer parte do mundo e durante todo o ano, deseje visualizar esta zona da Praia da Rocha”, recordando na oportunidade a parceria em vigor há alguns anos entre o Município de Portimão e o AEMTG, da qual resultou a estação meteorológica a funcionar na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes.

Na sequência desta apresentação pública, duas turmas do secundário do AEMTG tiveram a oportunidade de experimentar várias atividades náuticas, como surf, bodyboard e stand up paddle em colaboração com o Portimão Surf Clube, para além de outras modalidades como o beach ténis, o futebol de praia e o voleibol de praia.

O projeto “Ondas em direto da Praia da Rocha” pode ser visualizado aqui.