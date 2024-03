Peça de teatro em Silves desmistifica o romantismo dos descobrimentos portugueses

Depois da estreia em março de 2023, em Paredes de Coura, no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II, o espetáculo descobri-quê?, de Cátia Pinheiro, Dori Nigro e José Nunes, já foi apresentado em mais de uma dezena de cidades em Portugal.

Em 2024, a peça destinada ao público juvenil, chegará ao Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, nos dias 15 e 16 de março, esta sexta e sábado.

descobri-quê? é um espetáculo que pretende contribuir para a descolonização – enquanto gesto inacabado, portanto constante e continuado – do ensino do período histórico designado como descobrimentos, quebrando uma série de narrativas oficiais que romantizam esta época e procurando uma confrontação com o passado invasor, expansionista e colonialista português.

Destinado ao público juvenil, o espetáculo resulta da colaboração dos criadores da companhia Estrutura (Cátia Pinheiro e José Nunes) com o artista, performer e arte-educador Dori Nigro. Em palco, estão os atores Joyce Souza, Tiago Jácome e Waldju Kondo.

descobri-quê? estará em cena em Silves com sessões para escolas e para público em geral.

Paralelamente ao espetáculo, serão ainda desenvolvidos Laboratórios Teatrais para alunos do ensino secundário e para o público em geral onde, partindo da temática do espetáculo e do jogo teatral, se procura promover o pensamento crítico em torno de um passado de invasão e saque, desmontando algumas ideias feitas sobre os “descobrimentos”.

A apresentação de descobri-quê? em Silves realiza-se no âmbito da Rede Eunice Ageas, uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal, desenvolvida em parceria com teatros municipais, com o propósito de reforçar a oferta teatral de qualidade em locais onde, muitas vezes, esta é ocasional ou irregular. Desde 2016, fizeram já parte da Rede Eunice Ageas 13 teatros municipais, que acolheram um total de 21 espetáculos diferentes, abrangendo milhares de espectadores em várias regiões do país.