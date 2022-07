Peças filatélicas exclusivas dos CTT assinalam Centenário da Chegada do Comboio a Lagos

Os CTT – Correios de Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Lagos, assinalam este sábado, dia 30 de julho, o ‘Centenário da Chegada do Comboio a Lagos’, através do lançamento de um Inteiro Postal da República e da emissão de um selo personalizado, alusivo à efeméride.

As comemorações desta efeméride começaram esta sexta-feira e vão decorrer durante o dia de sábado, contando também com a colaboração da Assembleia Municipal de Lagos, da Fundação Museu Nacional Ferroviário, CP – Comboios de Portugal e Infraestruturas de Portugal.

A imagem escolhida para ilustrar o Inteiro Postal é uma fotografia, tirada na Estação Ferroviária de Lagos, do embarque do Contingente Expedicionário de Infantaria 4 (Regimento de Lagos) para a primeira etapa da viagem rumo aos Açores, com um mar de gente a testemunhar o emocionante momento, vivido em outubro de 1941. A acompanhar esta peça filatélica estará também um selo personalizado dedicado à data comemorativa, cujo valor facial é de 0,57€.

Estas peças filatélicas serão oferecidas na cerimónia das comemorações do centenário, que decorrem amanhã, no Centro Cultural de Lagos, a partir das 16h00. Os participantes vão receber uma capa produzida exclusivamente para a ocasião, contendo, no seu interior, o Inteiro Postal e o selo.

Quem desejar terá a oportunidade de carimbar este material filatélico com o carimbo comemorativo do 1º dia de circulação, concebido especificamente para o efeito. Este carimbo ficará, depois, disponível, durante alguns dias na loja local dos CTT, em Lagos, para continuar a carimbar a correspondência, designadamente outros objetos postais, a pedido de colecionadores.