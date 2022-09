Piscinas Municipais do Concelho de Loulé reabrem em Outubro

A Câmara Municipal de Loulé considera que os benefícios provenientes da prática regular de atividade física e desporto são de extrema importância para a saúde e bem-estar físico e psicológico da população, pelo que vai reabrir as Piscinas Interiores de Loulé e Quarteira no dia 3 de outubro.

Este ano, estes equipamentos estiveram mais tempo encerrados no período de verão devido à situação de seca que se verificou um pouco em todo o país.

Todavia, é de salientar que serão mantidas as medidas alicerçadas no Plano Municipal de Contingência para Períodos de Seca, destacando-se as ações que respeitam ao desperdício de água, como a colocação de redutores de caudal e temporizadores nas torneiras e chuveiros ou a montagem de autoclismos com uma capacidade de resposta mais eficiente, entre outros, entre outras.

No mesmo seguimento, e em conformidade com o Plano Municipal de Ação Climática, está igualmente contemplada a ação prioritária “Reutilização da água da Piscinas Municipais”. Esta tem como objetivo efetivar o aproveitamento dos volumes de água associados ao funcionamento diário das Piscinas Municipais e as possíveis soluções de reutilização dos mesmos, tais como a rega de espaços relvados e jardins ou lavagem de equipamentos existentes na proximidade das referidas instalações.

Serão ainda implementadas medidas ou iniciativas tais como ações de sensibilização e reforço da informação em todas as instalações no que respeita à importância da poupança da água.