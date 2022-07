Plano de Contingência devido à Seca Extrema leva ao Encerramento Antecipado das Piscinas de Quarteira

Depois do encerramento das Piscinas Cobertas de Loulé, no mês de junho, a Autarquia de Loulé decidiu antecipar o fecho das Piscinas de Quarteira nesta época balnear, para a próxima quarta-feira, 20 de julho, dando resposta a uma orientação da AMAL tendo em vista o período de seca extrema que está a afetar a região algarvia.

Esta medida reveste-se de especial importância já que diariamente, para o funcionamento destas piscinas, é necessária uma renovação total de 3% a 5% da água deste equipamento, o que implica um desperdício na ordem dos 55 m3, ou seja, 55 mil litros de água. Desta forma, ao antecipar em cerca de 10 dias o encerramento das piscinas, que iriam fechar apenas no final do mês de julho, a poupança hídrica será bastante significativa: 550 m3 ou 550 mil litros, poupança esta que permitirá abastecer 50 habitações durante um mês.

Trata-se de uma iniciativa justificada também pelo de facto de se tratar de um período em que são poucos os utentes que frequentam este tipo de equipamentos cobertos, optando antes por piscinas ao ar livre ou pelas praias.

Refira-se que o encerramento das piscinas públicas do Algarve durante o mês de agosto, e eventualmente de setembro, é uma das medidas de contingência para combater a seca que faz parte de conjunto de ações concertadas pelos 16 municípios algarvios, durante a reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL que decorreu esta sexta-feira, e onde esteve também o diretor da ARH Algarve/APA – Agência Portuguesa do Ambiente, Pedro Coelho.

No mesmo sentido da decisão conjunta tomada pelas autarquias algarvias, o Município de Loulé irá agora reduzir o período de rega dos espaços públicos, dar continuidade à substituição de zonas relvadas por espécies autóctones que não necessitem de tanta água e reforçar as campanhas de sensibilização junto da população para urgência de reduzir o consumo de água.

Aproveita-se para informar que a APA Algarve em colaboração com a Inframoura têm neste momento em fase de conclusão um projeto de reutilização da totalidade da água da ETAR de Vilamoura que será aproveitada para a rega dos campos de golfe e espaços públicos de Vilamoura.