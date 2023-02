“Portas Abertas” da ETIC_Algarve estão de regresso

O evento “Portas Abertas” da ETIC_Algarve vai decorrer no dia 04 de março, entre as 10h e as 18h.

A ETIC_Algarve volta a abrir as suas Portas às mentes criativas para que possam conhecer não só as instalações, mas também envolver-se e participar nas diversas atividades e demonstrações que estão a ser preparadas para que os interessados nas áreas criativas possam contactar de perto com o dia-a-dia do trabalho criativo.

Focado nas áreas de Design, Fotografia, Som & Música, Vídeo, Videojogos e Web & Comunicação, nas quais a escola apresenta 13 cursos técnicos, são várias as atividades propostas: desde sessões de Fotografia, beta testing de Videojogos, Criação Musical a Pintura Digital os participantes são convidados “a meter as mãos na massa e revelar os seus dotes criativos, ao mesmo tempo que conhecem de perto o trabalho que os formandos desenvolvem ao longo do ano letivo”, avança Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve.

“Contando com a participação de diversos formandos e formadores, este dia será cheio de energia, dinamismo e inquietude, durante o qual será possível esclarecer todas as dúvidas, nomeadamente sobre a Inserção no Mercado de Trabalho, a continuação dos estudos para obtenção do Nível 6 de Qualificações, equivalente à licenciatura numa das 5 escolas parceiras, mas também sobre os Estágios ERASMUS+, para além de poder ter acesso a descontos exclusivos na inscrição, que arrancam já no dia 01 de março”, acrescenta a organização.

A entrada é gratuita, mas para participar é obrigatório realizar a inscrição no formulário disponível em: https://bit.ly/ETIC_AlgarvePortasAbertas2023.

Para mais informações pode dirigir-se à ETIC_Algarve (1º piso do Mercado Municipal de Faro) ou entrar em contacto pelos telefones 289 823 359 e 960 309 550 ou através das redes sociais da escola.