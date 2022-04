Portimão recebe play-off decisivo de qualificação para o Mundial de Andebol

No dia 14 de abril, todas as atenções dos fans de andebol estão direcionadas para Portimão, que recebe play-off decisivo de qualificação para o Campeonato do Mundo da modalidade.

A Seleção Nacional ‘A’ Masculina de andebol vai disputar a última eliminatória de acesso ao mundial de 2023. Após uma dupla vitória diante da Suíça, no primeiro play-off, o derradeiro momento de decisão será em Portimão, frente à seleção dos Países Baixos, novamente a duas mãos, estando a primeira agendada para o próximo dia 14 de abril, às 19h00, na Portimão Arena.

Os bilhetes para o duelo entre lusos e neerlandeses já estão à venda, ao preço de 10€, podendo ser adquiridos através do site oficial da bilheteira online Bol, disponível em https://bit.ly/3J6sUIo ou localmente, nos seguintes pontos de venda: bilheteira do Portimão Arena, dias úteis das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30; Bilheteira do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, de terça a sábado das 13h00 às 18h00; Museu de Portimão, terça-feira das 14h30 às 18h00 e de quarta a domingo das 10h00 às 18h00.

A cidade de Portimão volta assim, a ser a fortaleza dos Heróis do Mar, que esperam dar nova alegria aos adeptos portugueses, que têm sido uma voz ativa no crescimento desta seleção, que contabiliza, num passado recente, um 10º lugar no último Campeonato do Mundo, um 6º lugar no Europeu de 2020 (ambas melhores classificações de sempre nas respetivas competições) e ainda uma inédita presença no Jogos Olímpicos, em Tóquio2020