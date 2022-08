Portimão volta a receber as equipas de futsal do Benfica, Sporting, Barcelona e Inter Movistar

Três anos depois, o Record International Masters Futsal está de volta a Portimão. O melhor torneio de início de época do mundo ganha novamente destaque no calendário desportivo, com quatro jogos que prometem muito espetáculo. A responsabilidade e a importância do evento não param de aumentar para todos os envolvidos: a organização, a cidade anfitriã, as equipas participantes, os patrocinadores, os adeptos.

O Record International Masters Futsal é cada vez mais um torneio reconhecido por todos os apaixonados da modalidade no panorama nacional e internacional. De miúdos a graúdos, a cidade de Portimão continua a respirar Futsal e a abraçar a prova há quatro edições consecutivas.

Numa competição constituída pelas quatro melhores equipas do mundo, Sporting CP, SL Benfica, Barça e Movistar Inter FS, este é mais um exemplo do trabalho que Portimão tem vindo a desenvolver. Com tanto gigante reunido na mesma quadra, é caso para dizer: até vais ficar a ver estrelas!