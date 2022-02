Programa “Formação + Próxima” disponibiliza inquérito

Criado através de uma parceria entre o Turismo de Portugal, Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão e o município de Lagos, este programa de capacitação de recursos humanos de empresas e entidades do concelho disponibiliza um inquérito de diagnóstico para que as ações a desenvolver possam ir ao encontro das necessidades de qualificação das diferentes organizações, o qual deverá ser respondido até 8 de março.

A integração do município no programa “Formação + Próxima” surgiu em novembro de 2021 com a assinatura de protocolo numa cerimónia que decorreu em Amarante e que contou com a presença de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, e de Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo.

Um dos principais objetivos deste programa passa pela oferta formativa gratuita direcionada a empresas e entidades direta ou indiretamente associadas ao setor do Turismo (empresários e gestores, quadros intermédios e operacionais), garantindo um reforço das suas competências e qualificações na área. Este programa apresentado pelo Turismo de Portugal e desenvolvido nas Escolas de Hotelaria e Turismo, em parceria com as câmaras municipais, insere-se no plano “Reativar o Turismo – Construir o Futuro”, o qual visa desenvolver o setor, especialmente depois do impacto causado pela crise pandémica.

Estas ações de formação serão certificadas, através da plataforma SIGO, enquadrando-se nas quarenta horas de formação previstas no Código de Trabalho.

Para que o município disponha de uma oferta turística mais capacitada, qualificada e criadora de valor no tecido económico local, surgiu a necessidade de disponibilizar este questionário como forma de ir ao encontro das necessidades específicas das empresas e entidades locais.

O questionário deverá ser respondido até 8 de março e está disponível aqui.

Para mais informações, contacte info@lagosempreendedor.com