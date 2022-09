Programa “Futebol Total” é emitido a partir de Albufeira

O programa “Futebol Total”, do Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, vai realizar-se em direto, no próximo dia 21 de Setembro, a partir das 22h00, a partir do Auditório do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira.

O painel do Canal 11 contará com João Marcelino, Toni, António Carraça, Cândido Costa e Valdo e será conduzido por Miguel Belo.

Para assistir ao vivo basta inscrever-se aqui.

Caso queria comparecer com um grupo de mais de 10 pessoas, deve solicitar a inscrição através do e-mail comunicacao@afalgarve.pt.