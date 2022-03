Projeto de Alojamento local para Aves levado à Escola Básica de Castro Marim

O Município de Castro Marim promoveu na passada terça-feira, no âmbito do Dia Mundial da ÁRVORE (21 de março), uma atividade de sensibilização e educação ambiental dinamizada pela Associação Vita Nativa, para o 3º ciclo da Escola de Castro Marim.

A ação, no âmbito do projeto de “Alojamento Local para Aves”, desenvolvido em 2020, teve a particularidade de envolver os alunos na construção e instalação das caixas ninho para espécies de aves da região, como o chapim, proporcionando-lhes assim uma ligação maior com este projeto. As caixas ninho foram instaladas na sede do Agrupamento de Escolas de Castro Marim e cabe agora aos estudantes a monitorização dos futuros ninhos.

O projeto de “Alojamento Local para Aves” tem o objetivo de promover a diversidade de avifauna em toda a região do Algarve, demostrando todos os benefícios que que a fixação das espécies alvo aportam à sociedade e ao seu bem-estar. Constitui um contributo muito importante no controle biológico de espécies suscetíveis de constituir pragas urbanas, como é o exemplo da lagarta-do-pinheiro e de espécies de roedores, desempenhando também esta iniciativa um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas.