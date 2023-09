Prometo Viver regressa ao Teatro Das Figuras este sábado

Está tudo a postos para levar a segunda edição do “Prometo Viver… em inclusão” ao Teatro das Figuras, em Faro, no próximo sábado, 30 de setembro.

A partir das 21h00, os conhecidos artistas Miguel Gameiro, Jimmy P, Íris, António Manuel Ribeiro (UHF), Pedro Chagas Freitas, Tozé Santos (Perfume), Mário Augusto (jornalista) e Rita Bulhosa, João Tiago Neto e ArtMusa vão iluminar o palco do Teatro das Figuras neste espetáculo de cariz solidário que este ano pretende angariar fundos para os utentes do Núcleo de Faro da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) e outras famílias.

A associação continua a ter a cultura como ferramenta fundamental para ajudar causas nobres relacionadas com a inclusão.

Nesta edição, os esforços vão confluir na ajuda a famílias que convivem com situações de paralisia cerebral e precisam de equipamentos essenciais em prol da dignidade e igualdade de todos, são os objetivos desta nova edição.

Entre os momentos especiais que se podem antecipar para este espetáculo destaca-se a atuação dos embaixadores Íris que vão levar ao palco os seus dois novos originais nascidos de um desafio lançado na primeira edição do Prometo Viver e que contam com letras do escritor Pedro Chagas Freiras. Músicas inspiradas na Associação Prometo Viver e na força que move os seus membros.

Jimmy P que irá estar em palco, com um coro de crianças são-brasenses, sob coordenação do Professor Ricardo Silva, num momento inesquecível.

O público vai ainda ter oportunidade de conhecer uma exposição de pintura coletiva de arte inclusiva que vai revelar como a perseverança, a sensibilidade e o talento ultrapassam as limitações da paralisia cerebral.

Uma exposição com trabalhos dos utentes da APPC Faro e do jovem artista são-brasense José Eduardo Coelho, que representa o Espaço Inclusão de São Brás de Alportel.

Em simultâneo cada espectador tem, ao garantir a sua presença neste espetáculo, a oportunidade de assistir a um espetáculo único e irrepetível ao mesmo tempo que apoia a APPC-Faro.

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Teatro das Figuras e on-line, aqui.

Um evento que conta com a colaboração e patrocínio de inúmeras empresas e instituições da região assim como o apoio das Câmaras Municipais de São Brás de Alportel, Loulé e Faro.