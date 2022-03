Quarteira: Ano de 2022 marca 20ª edição do Triatlo Internacional “Prof. Carlos Gravata”

O concelho de Loulé volta a fazer parte integrante do circuito europeu de triatlo e, nos dias 26 e 27 de março, irá receber o 20º Triatlo Internacional de Quarteira “Prof. Carlos Gravata”. Este ano, e à semelhança das edições anteriores, o evento contará com a presença da nata nacional e europeia da modalidade.

O evento desenrola-se por dois dias e contará com cerca de 400 atletas em representação de 35 países. No sábado, dia 26, terão lugar durante o período da tarde as provas da Taça da Europa Elites femininas e masculinas. No domingo, 27, pela manhã, decorrem as provas da Taça da Europa Juniores femininos e masculinos, sendo que o evento termina com a prova da Taça de Portugal.

Todas as provas são compostas por um percurso de 1,5km de natação nas águas na praia de Quarteira, seguindo-se os 40km de ciclismo e 10km de atletismo, em que os participantes irão percorrer as principais artérias da cidade, com a meta instalada mais uma vez na Avenida Marginal.

“É para Quarteira uma real satisfação voltar a acolher esta prova que se destaca no calendário de eventos, não só da modalidade, mas também desta cidade e que desempenha um papel importante para o tecido económico local, nomeadamente para a hotelaria, para o comércio e para a restauração. Expresso, mais uma vez, os meus agradecimentos à Federação Portuguesa de Triatlo, ao comité de organização local e à Federação Europeia pela oportunidade de acolhermos anualmente esta competição internacional que muito orgulha Quarteira e todo o concelho de Loulé”, sublinha o presidente Vítor Aleixo.

Recorde-se que este Triatlo, que acontece desde 2002, homenageia uma grande personalidade do concelho de Loulé que marcou o mundo do desporto no Algarve, seu principal promotor, o Professor Carlos Gravata.