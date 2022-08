Recuperação de ecossistemas destacada em concurso de fotografia de Lagos

O “Concurso de Fotografia Digital” regressa em 2022, aproveitando o lema do programa Bandeira Azul deste ano. Nesta edição, os participantes podes enviar os trabalhos fotográficos até 30 de setembro com base em dois temas – “Recuperação de Ecossistemas” e “Água e Sustentabilidade”.

Baseado em princípios de sustentabilidade e na campanha anual “Lagos na Onda do Verão”, este concurso de fotografia digital promovido pelo município lacobrigense tem como objetivos sensibilizar a comunidade para um maior envolvimento e consciência em relação ao meio natural e aos perigos que atravessa, como são exemplo as alterações climáticas e a intervenção humana prejudicial ao ambiente.

Em conformidade com o tema deste ano da Associação Bandeira Azul, o tema A destaca a “Recuperação dos Ecossistemas”, sendo que as fotografias a concurso devem retratar cenários de praia ou zona costeira do município de Lagos. Já o tema B foca a “Água e Sustentabilidade”, dado o contexto de seca que o país atravessa e a necessidade urgente de cada uma de nós fazer a sua parte. Também nesta categoria as fotografias devem ser tiradas na área geográfica de Lagos.

Nesta edição, podem participar todas as pessoas com idade igual ou superior a 14 anos, sendo que cada participante pode enviar, por email, um máximo de três fotografias para cada categoria até ao dia 30 de setembro de 2022. Os três melhores trabalhos serão anunciados publicamente a partir de 31 de outubro e receberão prémios monetários (1.º lugar 300€, 2.º lugar 200€ e 3.º lugar 100€).