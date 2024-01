Ricardo é o próximo convidado da MI-Talks

A Universidade do Algarve promove, dia 7 de fevereiro, pelas 14h30, a segunda edição da iniciativa MI-Talks, que terá como orador convidado Ricardo Pereira, antigo-guarda redes da seleção portuguesa e atual técnico da Federação Portuguesa de Futebol. A sessão decorre no Campus da Penha e é moderada por Rosana Durão e André Férin, docentes da UAlg.

O antigo guarda-redes da seleção portuguesa partilhará a sua jornada de vida marcada por sucessos pessoais e profissionais.

Recorde-se que Ricardo Pereira ganhou renome internacional pelos penáltis defendidos (e um marcado) contra a Inglaterra no Euro’2004 e no Mundial’2006. Atualmente, integra a equipa técnica da Federação Portuguesa de Futebol, desempenhando a função de Treinador Nacional de Guarda-Redes.

As MI-Talks são palestras informais sobre tópicos relacionados com a cultura, a diversidade, a justiça social, a inclusão, o confronto de estereótipos e a promoção do intercâmbio cultural. Assentes na partilha de histórias pessoais que realcem a herança cultural, experiências de discriminação, triunfos, desafios ou lições de vida, estas histórias pretendem contribuir para o desenvolvimento pessoal dos estudantes, através da criação de empatia e de uma compreensão mais profunda das diversas perspetivas.

Para tal, são convidados oradores com experiências únicas, para partilhar conhecimentos especializados em multiculturalismo, diversidade ou inclusão (i.e., indivíduos de diferentes origens culturais, ativistas, educadores, líderes comunitários ou profissionais que trabalhem em áreas relacionadas com a diversidade e a inclusão), num formato interativo (sessões de perguntas e respostas, debates em grupo, pequenas sessões de discussão), que incentivem os participantes a refletir sobre as suas próprias experiências e preconceitos.

Esta é uma iniciativa do projeto SoUAlg – Sistema de Observação e Promoção de Sucesso Académico e Redução do Abandono Escolar, financiado pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES).