RUA 80 sai à rua para festa

A Festa dos anos 80 sai à rua na próxima sexta-feira, 9 de Junho, a partir das 21h30, no Terrace-Bar Muralhas, na Cidade Velha em Faro, com entrada livre.

O evento é organizado pela Rua 80 – um programa de rádio que faz parte da grelha da Rádio Universitária do Algarve – a “Cave do Bolas” – grupo de Facebook dinamizado por um conjunto de amigos que partilharam uma “discoteca” improvisada em Faro caraterística dos anos 80 – e o próprio Terrace-Bar Muralhas.

O local do evento possui um bar com acesso direto aos Adarves das Muralhas de Faro, ao Arco do Repouso e à Torre Bizantina.

O programa Rua 80 começou em 2011, conta com mais de 600 edições, e é dinamizado pelo DJ Nuno Silva, que será o anfitrião desta festa.