RUA FM comemora Dia Mundial da Rádio com emissão especial no IPDJ

A RUA FM vai associar-se ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e ao Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) para uma emissão especial na próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro, para comemorar o Dia Mundial da Rádio, que se celebra hoje, e o Dia Internacional do Repórter, que se celebra na sexta-feira.

A emissão vai ter lugar na sede do IPDJ, em Faro, entre as 15h00 e as 17h00, e vai ter convidados especiais que serão anunciados nos próximos dias.

Para assistires ao vivo, inscreve-te através do email faro@idpj.pt.