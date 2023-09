RUA FM | Entrevistas feitas no Festival F já disponíveis

A RUA FM esteve em direto da Vila Adentro de Faro no último fim-de-semana para a oitava edição do Festival F, que se realizou de 7 a 9 de Setembro.

Este que é considerado como o último grande festival de verão em Portugal, ofereceu pela oitava edição consecutiva uma fórmula 100% portuguesa no que toca à música. Foram 3 dias recheados de concertos dos mais icónicos e veteranos artistas da música portuguesa, aos mais jovens e excitantes talentos que agora começam a ganhar tração e a construir as suas carreiras, com passagem pelos vários palcos do F. Ao todo, foram nove os palcos disponíveis no F, com dezenas de concertos noite dentro para os visitantes do centro histórico farense.

Para além da animação e passatempos habituais, a tua RUA esteve também à conversa com 13 dos projetos musicais que por lá passaram, e ainda fez um balanço final desta edição do festival com o vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos.

As entrevistas já estão disponíveis no SoundCloud e YouTube da RUA. Passa por lá e deixa o teu apoio nas nossas plataformas subscrevendo-as, comentando os vídeos/áudios e partilhando com quem seja fã de algum artista!

Uma nota de agradecimento a toda a organização do Festival F pela disponibilidade.