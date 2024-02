RUA FM vai transmitir debate com os candidatos às eleições legislativas pelo Algarve

A RUA FM vai transmitir em direto o debate com os candidatos às legislativas pelo Algarve, promovido pela Associação Académica da Universidade do Algarve, hoje, a partir das seis da tarde.

De acordo com Rita Tavares, a presidente da associação académica, o debate vai ser feito com o objetivo de fomentar a participação informada nas eleições e reduzir a taxa de abstenção entre os estudantes.

Nesta iniciativa participam Rodrigo Teixeira (Livre), Jamila Madeira (PS), Miguel Pinto Luz (Aliança Democrática), João Paulo Graça (CHEGA), Pedro Bettencourt (Iniciativa Liberal), José Gusmão (Bloco de Esquerda), Mário Cunha (CDU) e Sául Rosa (PAN).

A iniciativa vai ter lugar no Anfiteatro 1.4 no Complexo Pedagógico do Campus da Penha.

Os estudantes estão convidados a participar ativamente no debate colocando perguntas que achem pertinentes.

Mais uma vez e se não puderes estar presente no debate, segue na emissão da RUA FM, em 102.7 ou em rua.pt a partir das seis da tarde.