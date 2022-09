Sê Mais Sê Melhor organizou projeto internacional sobre violência no namoro

Entre fevereiro de 2021 e julho de 2022 a Sê Mais Sê Melhor foi a entidade coordenadora do Projeto de Erasmus+ “How Can You(th) Prevent it?” (“Como é que tu(jovem) podes prevenir?”).

Em consonância com a posição da Organização Mundial de Saúde, este projeto considera a violência contra as mulheres e violência no namoro como um grande problema de saúde pública e uma violação dos direitos humanos profundamente enraizada em equilíbrios de poder assimétricos entre os géneros, normas culturais discriminatórias e papéis rígidos de género.

Durante 18 meses, o principal objetivo foi capacitar 35 jovens de seis países diferentes (Portugal, Arménia, Azerbeijão, Lituânia, Roménia e Turquia) para agir na promoção da igualdade de género e na prevenção da violência no namoro ao seu redor. Através de atividades de preparação, um intercâmbio de 10 dias e atividades de disseminação foi realizado um trabalho de sensibilização para o impacto real dos fenómenos e para as causas e mecanismos subjacentes que mantêm o poder desequilibrado entre mulheres e homens com efeito local, regional e internacional.

Entre os dias 8 e 17 de Abril de 2022, após vários adiamentos relacionados com as restrições da pandemia de Covid-19, pudemos reunir 37 participantes, de 6 países, num intercâmbio de 10 dias, em Faro, Portugal. Durante este encontro o trabalho centrou-se nas competências de intervenção e na preparação de cada pessoa para fazer a mudança ao regressar à sua comunidade no que concerne à erradicação da violência no namoro.

O objetivo mais desafiante deste projeto seria o de alcançar um impacto posterior junto de um número expressivo de pessoas. No total, pela avaliação junto dos participantes e organizações envolvidas, podemos estimar um alcance de mais de 6000 pessoas em pelo menos 8 países diferentes, mais de 20 organizações nestes países, e mais de 500 stakeholders.

Este foi mais um dos projetos levados a cabo pela Sê Mais Sê Melhor, associação juvenil, que há 10 anos trabalha na área da Igualdade de Género, Direitos Humanos e eliminação da Violência nas relações de Intimidade.