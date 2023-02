Secretário de Estado do Turismo marca presença na Feira de Emprego de Vilamoura

O evento realiza-se no dia 16 de fevereiro, das 10h00 às 19h00, no Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura

Nuno Fazenda, Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve e David Pimentel, Vereador da Câmara Municipal de Loulé, estarão na sessão de abertura

A Bolsa de Empregabilidade, maior hub de contratação em turismo em Portugal, leva pela primeira vez ao Algarve a Feira de Emprego, que terá lugar no Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura. A iniciativa reúne mais de 50 empresas de hotelaria, restauração, animação turística e similares, que procuram reforçar as suas equipas, constituindo uma oportunidade a todos aqueles que pretendam uma nova carreira ou desafio profissional.

Esta é uma das diversas ações da Bolsa de Empregabilidade, que tem como objetivo fomentar a empregabilidade em turismo e ajudar os candidatos a construir carreira. A Feira de Emprego do Algarve vai contar com diversas iniciativas com este propósito, como as Fórum Talks, espaço de conferências promovido pela Associação Fórum Turismo, com dicas e informações práticas para facilitar o processo de recrutamento, e o Espaço Formação, dedicado à promoção e divulgação da oferta formativa de escolas e universidades.

Para quem estiver interessado em visitar a Feira de Emprego, já com uma entrevista marcada, saiba que é possível. A Bolsa de Empregabilidade está a sortear durante esta semana um número limitado de pré-agendamento de entrevistas com as empresas presentes na feira. Esta ação pretende empoderar o candidato, uma vez que será ele a marcar a entrevista ao invés da empresa. Permite também otimizar o seu tempo na feira, ao planificar de antemão com quem irá falar. Pode fazer o pré-agendamento em http://bit.ly/3HILZS2.

Para consultar as empresas presentes e fazer a inscrição gratuita para participar no evento, aceda a: https://bolsadeempregabilidade.pt/candidato/feiras/.

Após a Feira de Emprego do Algarve, o projeto ruma a Lisboa, no dia 3 de março, na Sala Tejo do Altice Arena, e ao Porto, no dia 29 de março, no Palácio da Bolsa.

