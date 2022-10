StartUp Albufeira promove 2º Bootcamp para apoiar os Empreendedores Locais

A incubadora de negócios do Município de Albufeira – Startup Albufeira, em parceria com a Territórios Criativos, realiza o segundo Bootcamp, tendo por objetivo apoiar os empreendedores locais com projetos nas áreas do Turismo e Criatividade.

A iniciativa, que regressa ao Município de Albufeira, pretende oferecer aos participantes uma formação intensiva de quatro dias, em regime presencial, potencializando as características dos projetos e negócios em desenvolvimento no concelho. Formação e capacitação, mentoria, palestra inspiradoras, networking e grupos de trabalho em equipa é o que se pode esperar desta ação.

O projeto divide-se em dois grandes momentos. A primeira fase da formação acontece nos dias 13 e 14 de outubro, nas instalações da Startup Albufeira, junto à Escola Secundária. Num segundo momento, decorre a preparação dos pitchs, no dia 23 de novembro e, no dia 24 de novembro, acontecem as sessões de apresentação dos projetos ao público, que contam com a presença de parceiros e possíveis investidores.

Entre a formação e a apresentação, os empreendedores locais serão acompanhados por mentores, em sessões online individualizadas, auxiliando no desenvolvimento do projeto e na preparação da apresentação (pitch). As candidatura para o 2.º Bootcamp da Startup Albufeira já se encontram abertas, pelo que os interessados devem inscrever-se através do e-mail: startupalbufeira@cm-albufeira.pt ou por telefone +351 289 599 579 ou +351 969 516 702.