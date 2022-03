Tavira distinguida com Prémio de Boas Práticas 2022 – Algarve Active Ageing

Tavira foi premiada, no Encontro Regional do Algarve de Inovação e Boas Práticas no Envelhecimento Ativo e Saúde – Algarve Active Ageing, o qual teve lugar, no passado dia 18 de março, na Universidade do Algarve. O concelho candidatou-se com seis projetos, tendo sido distinguido com três prémios.

No painel da saúde, o Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa alcançou o 1.º lugar com o projeto “Reabilitar para a Vida”. No painel Território Inclusivo, o Município tavirense recebeu uma menção honrosa com o projeto “Grupo de Idade Sénior de Tavira”. No âmbito da Coesão e Participação Social, a Associação em Contato Tavira foi reconhecida com uma menção honrosa com o projeto “Lado a Lado – Dispositivo Móvel de Animação Rural”. Quer no projeto “Reabilitar para a Vida”, quer no “Lado a Lado – Dispositivo Móvel de Animação Rural”, a autarquia constitui-se como investidor social.

Estas distinções revelam o trabalho desenvolvido, assim como o investimento e empenho municipal na área do envelhecimento ativo, potenciando e dinamizando medidas e ações psicossociais que garantam a promoção de vida da população sénior do concelho.

O Encontro foi uma iniciativa do Projeto para uma Sociedade Longeva (PSL) em estreita colaboração com o Algarve Active Ageing – A3 (Reference Site da European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, reconhecido pela Comissão Europeia), com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e o Centro Académico ABC.

Este visou promover as melhores práticas da região do Algarve no âmbito do envelhecimento ativo e saudável, bem como fomentar o diálogo e debate na procura de soluções e abordagens para a melhoria da qualidade de vida da população sénior.