The Gift e Richie Campbell animam super passagem de ano em Albufeira

Num investimento que ascende aos 800 mil euros e com expetativas de receber um público acima das 300 mil pessoas, o CarpenoX, o programa específico do Réveillon de Albufeira, promete ser um evento único em Portugal.

A música não vai faltar em cima de um palco interativo de 55 metros de frente por onde vão passar Richie Campbell, The Gift e a DJ Rita Mendes. No céu, um espetáculo piromusical aquático e uma projeção a laser prometem cortar a respiração a quem estiver a assistir. Mas há muitas mais propostas para esta Passagem de Ano de Albufeira.

No que diz respeito aos concertos, este ano, os visitantes de Albufeira podem começar a festa um dia antes, com a subida ao palco de Richie Campbell no dia 30 de dezembro.

No último dia de 2023, é a vez dos The Gift trazerem a animação à baixa de Albufeira. No ano em que celebra 30 anos de carreira, incluindo no seu espetáculo um outro, ‘Amália Hoje’, celebrando assim os 25 anos da morte da grande diva do fado português.

A DJ Rita Mendes promete elevar a madrugada ao céu, mas a passagem do ano, contada ao minuto, será apoteótica, com sonoridades que ainda estão a ser trabalhadas.

Um palco interativo com 55 metros de frente, mais alto, mais personalizado, com mais multimédia em tamanho gigante, vai também acolher uma retrospetiva do que tem sido o CarpenoX em Albufeira, este ano na sua terceira edição, embora se celebre neste ano 20 anos de organização de grandes espetáculos de Fim de Ano em Albufeira.

Mas a animação não passa apenas pela palco.

O CarpenoX aposta na coreografia aérea num espetáculo piromusical aquático e na projeção laser, este ano com uma potência ainda desconhecida na Europa.

E há ainda mais novidades na programação desta Passagem de Ano: a primeira edição da Street Food com gastronomia internacional na Avenida 25 de Abril e fogo-de-artifício por todas as freguesias de Albufeira.

A edição gastronómica contempla a área da sustentabilidade pela ausência de recipientes de plástico, vigilância, higiene e segurança.

‘Paderne Medieval’ vai regressar à aldeia que lhe dá o nome e uma outra novidade deste ano prende-se com a ‘Pop Art Parade’, a partir das 00h30 do primeiro dia de 2024, na Avenida Sá Carneiro, celebrando uma fase marcante da cultura mundial.

O X da marca simboliza o mar, o céu, a praia e a cidade, sendo o centro do X o público, o qual vai continuar a ter um forte dispositivo de segurança.