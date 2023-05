UAlg é convidada de honra do Prémio Moulay Hassan

Entre os dias 8 e 11 de maio, a Universidade do Algarve é uma das convidadas de honra do Prémio Moulay Hassan dos Grandes Jogos Universitários de Marrocos e do Congresso Nacional de Desporto. Sob o tema “O desporto como motor de desenvolvimento socioeconómico”, com o Alto Patrocínio de Sua Majestade o Rei Mohammed VI, a organização está a cargo da Universidade Hassan I – Settat.

A delegação portuguesa inclui cinco alunos do curso da licenciatura em Desporto: Guido Silvestre, Lucas Queiroz, Mariana Parreira, Raquel Ribeiro e Sofia Figueira, acompanhados pela docente Rosana Durão, da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC).

Este prestigiado evento conta com a presença de mais de 500 alunos de diferentes escolas e universidades marroquinas e estrangeiras para participar em várias competições desportivas, assim como personalidades da área do desporto em Marrocos.

Durante quatro dias, a delegação portuguesa participará em várias modalidades desportivas coletivas como futebol, basquetebol, voleibol, bem como modalidades individuais como ténis, atletismo e natação.

A participação neste evento é consequência das relações entre as duas instituições que foram reafirmadas recentemente aquando da vinda à UAlg dos reitores das universidades marroquinas. Por esta ocasião, foi assinado um novo protocolo de colaboração entre os reitores das duas universidades, Abdellatif Moukrim, da Universidade Hassan I, e Paulo Águas, da Universidade do Algarve.