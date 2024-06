União das freguesias de Faro lança o orçamento participativo 2024

A União das Freguesias de Faro está a realizar a 8.ª edição do Orçamento Participativo (OP), um instrumento de participação cívica através do qual os cidadãos podem apresentar propostas e escolher, através do voto, quais os projetos a implementar em diferentes áreas de atuação da Junta de Freguesia.

A Fase de Apresentação de Propostas irá decorrer até 12 de julho. Nesta fase, todos os interessados podem apresentar uma ideia ou proposta que considerem relevante para o desenvolvimento social, cultural ou urbanístico da freguesia, através do formulário disponível online ou presencialmente na sede e delegações da União das Freguesias de Faro.

À semelhança das edições anteriores, o OP prosseguirá depois com a validação técnica das propostas e com a Fase de Votação, sendo selecionados para implementação os 4 projetos mais votados pela comunidade local.

Pode consultar o formulário para apresentação de propostas aqui

Regulamento aqui